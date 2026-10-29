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29.10.2026 06:31:29
Ugar Sugar Works: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Ugar Sugar Works stellte am 26.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,97 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ugar Sugar Works -2,860 INR je Aktie generiert.
Ugar Sugar Works hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,48 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,17 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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