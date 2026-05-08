UGI: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

UGI hat am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 2,33 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,19 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 2,69 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,67 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at