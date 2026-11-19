(RTTNews) - UGI Corporation (UGI), a natural gas and electric power company, reported a drop in revenue for the fourth quarter of fiscal 2026.

For the three-month period to September 30, the company posted a net profit of $8 million, or $0.04 per share, compared with a net loss of $13 million, or $0.06 per share in the same period last year. Loss before income taxes was $36 million as against the prior year's loss of $87 million. Total earnings before interest expense and income taxes surged to $75 million from last year's $19 million.

Total revenue stood at $1.157 billion, less than $1.197 billion a year ago. Revenue from the company's Midstream & Marketing segment slipped to $234 million from $251 million in the previous year. Revenue UGI International segment was $365 million, less than $394 million a year ago.

Looking ahead, for fiscal 2027, UGI Corporation expects adjusted income of $2.90 to $3.20 per share. For fiscal 2026, the company had posted an adjusted profit of $3 per share.