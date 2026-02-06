UGI: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

UGI hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,34 USD gegenüber 1,74 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat UGI mit einem Umsatz von insgesamt 2,08 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,03 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 2,56 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at