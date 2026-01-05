UGI CorpShs Aktie
WKN: 887836 / ISIN: US9026811052
05.01.2026 20:15:45
UGI Subsidiary President Joins Insider Trend of Selling Thousands of Shares
UGI, a diversified energy provider with strong utility and propane operations, reported a notable insider sale amid robust 1-year returns. On Nov. 26, 2025, Hans G. Bell, President of a subsidiary of UGI Corporation (NYSE:UGI), executed an exercise of 11,300 options with immediate sale of all underlying shares, see SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($38.91).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
