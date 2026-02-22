UGI CorpShs Aktie
WKN: 887836 / ISIN: US9026811052
|
22.02.2026 15:59:01
UGI VP Sells 12840 Shares After Net Income Falls in Q1 Earnings
Jean Felix Tematio, Vice President, Chief Accounting Officer, and Corporate Controller at UGI Corporation (NYSE:UGI), reported a sale of 12,840 shares of UGI Common Stock for a transaction value of approximately $489,000 on Feb. 11, 2026, according to a SEC Form 4 filing. Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($38.07); post-transaction value based on holdings value, using trade-date closing price. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UGI CorpShs
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: UGI legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
19.11.25
|Ausblick: UGI veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
05.11.25
|Erste Schätzungen: UGI legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu UGI CorpShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|UGI CorpShs
|32,45
|-0,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.