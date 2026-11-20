UGI präsentierte am 18.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,34 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,16 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,20 Milliarden USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3,12 USD. Im Vorjahr hatte UGI 3,09 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 7,26 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 0,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem UGI 7,29 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at