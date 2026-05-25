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25.05.2026 10:06:00

Uh-Oh! The Fed Meeting Minutes Point to a Big Shift in Monetary Policy That May Upend a Historically Pricey Stock Market.

Although Jerome Powell is no longer Fed chair (he still serves on the Board of Governors), his final Federal Open Market Committee (FOMC) meeting on April 29 was a doozy that may end up roiling the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI), S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), and Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC).Over the last 48 years, no Fed chair has had a lower dissent rate per meeting than Powell. Yet, the outgoing head of the Fed's last meeting in charge was marked by a historic four dissents -- the highest number since 1992. Stephen Miran favored a quarter-point cut to the federal funds target rate, while Beth Hammack, Neel Kashkari, and Lorie Logan didn't support the inclusion of an easing bias statement by the FOMC. Jerome Powell's final FOMC meeting was marked by a historic number of dissents. Image source: Official Federal Reserve Photo.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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