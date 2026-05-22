Probability PLCShs Aktie
WKN DE: A0KFA0 / ISIN: GB00B16KQ132
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22.05.2026 10:06:00
Uh-Oh! The Probability of an FOMC Rate Hike Is Rapidly Climbing.
Today is another big day for Wall Street's leading financial institution, the Federal Reserve. Following the end of Jerome Powell's second term as Fed chair on May 15, his successor, Kevin Warsh, will officially be sworn in. In addition to marking a new chapter for the Fed, it signals the start of a period of potential unrest for Wall Street's major stock indexes, the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI), S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), and Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC).The end of Jerome Powell's tenure as Fed chair on May 15 means Kevin Warsh has inherited a difficult situation. Image source: Official Federal Reserve Photo.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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