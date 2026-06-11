Probability PLCShs Aktie
WKN DE: A0KFA0 / ISIN: GB00B16KQ132
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11.06.2026 10:06:00
Uh-Oh! The Probability of an FOMC Rate Hike Within the Next Year Is Soaring.
Earlier this month, the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI), S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), and Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) blasted to record highs. However, the performance of Wall Street's major indexes doesn't always reflect underlying economic uncertainty.Inflation poses a real risk to the U.S. economy and Wall Street – and it's something new Fed Chair Kevin Warsh may be forced to tackle early in his tenure.Kevin Warsh being sworn in as Fed chair. Image source: Official White House Photo by Daniel Torok.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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