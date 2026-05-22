Jetzt noch schnell abstimmen. Nur noch bis Sonntag können Sie entscheiden, ob der stete Service des Zertifikate-Teams von BNP Paribas preiswürdig ist. -W-

Boustead Holdings Berhad Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh Aktie

Boustead Holdings Berhad Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US1021062005

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22.05.2026 18:16:51

UI Boustead Reit, Boustead unit to co-invest in S$104 million Seletar aerospace facility

The real estate investment trust has the option of fully buying the asset after the project obtains TOPWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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