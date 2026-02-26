Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
|
26.02.2026 12:46:04
UI Boustead Reit lodges IPO prospectus, raising S$1.2 billion at S$0.88 per unit
Its initial portfolio will comprise 23 properties with a total net leasable area of 5.3 million sq ftWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!