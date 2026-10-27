Raytheon Technologies Aktie
WKN DE: A2PZ0R / ISIN: US75513E1010
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27.10.2026 13:14:47
UI Boustead Reit posts maiden DPU of S$0.0371, a shade ahead of IPO forecast
This is despite missing its net property income forecast by 1.8%Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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