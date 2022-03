UIAG-Aktie: Große UIAG-Aktionäre für Delisting der Aktien von der Wiener Börse

Das haben die großen Aktionäre des Unternehmens, die Knünz GmbH, die Knünz Invest Beteiligungs GmbH sowie die Nucleus Beteiligungs GmbH und Paul Neumann, am Montag verlangt. Gemeinsam halten die Anteilseigner 87,04 Prozent an dem Unternehmen, heißt es in einer Aussendung.

An die übrigen Aktionäre soll ein Übernahmeangebot der Aktien erfolgen, und zwar in Höhe von 29,40 Euro je Papier - sofern der Preis nach einem Gutachten zur Wertfindung der Firma nicht "offensichtlich unter dem tatsächlichen Wert des Unternehmens" liege. Die Aktie der UIAG steht derzeit an der Wiener Börse bei 23,00 Euro und wurde zuletzt am 8. März 2022 gehandelt. Der Vorstand der UIAG werde das Verlangen der Aktionäre nun prüfen und bei Vorliegen der Voraussetzungen weitere Schritte einleiten, heißt es in der Mitteilung.

Die Knünz GmbH und die Knünz Invest Beteiligungs GmbH stehen laut Daten des Wirtschafts-Compass jeweils im Eigentum von Rudolf Knünz, der bis Ende 2021 Vorstand der UIAG war und bei der nächsten Hauptversammlung in den Aufsichtsrat wechseln soll. Paul Neumann folgte Knünz als Vorstandsvorsitzender nach. Er ist Eigentümer der Nucleus Beteiligungs GmbH.

bel/sp

