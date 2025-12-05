|
05.12.2025 06:31:29
UiPath: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
UiPath lud am 03.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1028,00 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal waren -38,440 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UiPath in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 67,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 571,11 Milliarden ARS im Vergleich zu 340,82 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
