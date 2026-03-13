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13.03.2026 06:31:28
UiPath: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
UiPath lud am 11.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 USD. Im Vorjahresviertel hatte UiPath 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,56 Prozent auf 481,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 423,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,520 USD eingefahren. Im Vorjahr waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.
Der Jahresumsatz wurde auf 1,61 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,43 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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