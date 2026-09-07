UiPath Aktie

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WKN DE: A3CND6 / ISIN: US90364P1057

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07.09.2026 02:00:00

UiPath Just Sank 17%. Is the Stock a Buy on the Dip?

Shares of UiPath (NYSE: PATH) sank despite the company reporting solid fiscal second-quarter results and raising its full-year guidance. The stock is now down on the year, as of this writing.UiPath began as a robotic process automation (RPA) company that lets customers use software bots to perform repetitive, rule-based tasks; however, it has been in the middle of transforming itself in the age of artificial intelligence (AI). Its goal now is to be an orchestration platform that can combine AI with deterministic automation.Let's dig into the company's quarterly results and prospects to see if this dip is a buying opportunity.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.
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