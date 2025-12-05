UiPath stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

UiPath hat am 03.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,020 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 411,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 354,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at