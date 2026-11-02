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WKN DE: A3CND6 / ISIN: US90364P1057

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02.11.2026 22:56:38

UiPath vs. SentinelOne: Which Technology Stock Is a Better Buy for 2027?

As artificial intelligence reshapes the enterprise landscape, investors are weighing the merits of UiPath (NYSE:PATH) and SentinelOne (NYSE:S) to determine which company offers a more compelling path toward 2027.

UiPath focuses on business orchestration through automation, while SentinelOne secures digital environments with an AI-driven platform. Both companies occupy critical niches within the enterprise software market, yet they offer distinct financial profiles. This comparison explores their different approaches to growth, profitability, and market valuation.

UiPath provides a business orchestration and automation platform that coordinates agents, robots, and people. It helps organizations streamline complex workflows across various industries, maintaining a strong presence among tech stocks. The company maintains a robust distribution model through strategic alliances with partners like Snowflake (NYSE:SNOW) and BDO USA.

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