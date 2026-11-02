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02.11.2026 06:31:29
Ujaas Energy: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Ujaas Energy hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Auf der Umsatzseite hat Ujaas Energy im vergangenen Quartal 51,9 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ujaas Energy 48,6 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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