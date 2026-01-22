Ujaas Energy gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ujaas Energy veröffentlichte am 20.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,070 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 57,27 Prozent auf 34,9 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 81,7 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at