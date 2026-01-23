Ujjivan Small Finance Bank: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Ujjivan Small Finance Bank hat sich am 22.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,96 INR. Im Vorjahresviertel hatte Ujjivan Small Finance Bank 0,560 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Ujjivan Small Finance Bank mit einem Umsatz von insgesamt 20,47 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,63 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 16,12 Prozent gesteigert.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,867 INR sowie einem Umsatz von 12,44 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at