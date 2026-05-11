11.05.2026 06:31:29

Ujjivan Small Finance Bank informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ujjivan Small Finance Bank ließ sich am 08.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ujjivan Small Finance Bank die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Ujjivan Small Finance Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,45 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,430 INR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ujjivan Small Finance Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21,85 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 18,43 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Ujjivan Small Finance Bank hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 3,57 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 3,75 INR je Aktie gewesen.

Der Jahresumsatz wurde auf 80,39 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 72,37 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

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