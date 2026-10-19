Ujjivan Small Finance Bank: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Ujjivan Small Finance Bank hat am 16.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 1,87 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ujjivan Small Finance Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,630 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Ujjivan Small Finance Bank im vergangenen Quartal 24,49 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ujjivan Small Finance Bank 19,39 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at