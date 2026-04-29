People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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29.04.2026 14:03:20
UK: 2 people stabbed in north London, suspect arrested
British police arrested a man after two people were stabbed in Golders Green, an area of north London with a large Jewish population. A Jewish community security organization said the wounded people were being treated.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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