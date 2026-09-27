Air Holdings Aktie
WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55
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27.09.2026 16:23:28
UK: 5 arrested after 'major incident' near Fairford air base
Scores of homes were evacuated in the UK town of Whelford, near an air base used by the US military, with bomb disposal teams checking "suspicious vehicles" at the scene. Police said five men had been arrested.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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