Burnham Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6N / ISIN: US1222952079
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20.07.2026 18:47:20
UK: Andy Burnham takes office as seventh PM in 10 years
After securing the leadership of the ruling Labour Party last week, Burnham has been invited to form a government by King Charles III. He promised both stability and major reforms in his first speech.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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