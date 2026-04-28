People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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28.04.2026 15:15:20
UK: Health data volunteered by 500,000 people to Biobank charity listed for sale on Alibaba in China
The British government is investigating how health data volunteered to a charity for research purposes wound up for sale via three vendors on the Alibaba e-commerce site in China. One listing had 500,000 people's data.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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