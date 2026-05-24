Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
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24.05.2026 20:07:19
UK: Health Secretary Wes Streeting resigns, likely in bid to topple PM Keir Starmer
Two Labour Party politicians have positioned themselves to challenge Prime Minister Keir Starmer for the leadership. Health Secretary Wes Streeting resigned, and Angela Rayner said her tax affairs were back in order.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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