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WKN: 928673 / ISIN: JP3799650001

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30.04.2026 09:11:19

UK: London stabbing being treated as 'terrorist incident'

UK police have declared the stabbing of two men in a traditionally Jewish area of London as a "terrorist incident." The victims are in a stable condition. Prime Minister Starmer called the incident "deeply concerning."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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