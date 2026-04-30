Being Aktie
WKN: 928673 / ISIN: JP3799650001
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30.04.2026 09:11:19
UK: London stabbing being treated as 'terrorist incident'
UK police have declared the stabbing of two men in a traditionally Jewish area of London as a "terrorist incident." The victims are in a stable condition. Prime Minister Starmer called the incident "deeply concerning."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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