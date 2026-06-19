Burnham Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6N / ISIN: US1222952079
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19.06.2026 18:51:20
UK: Manchester Mayor Andy Burnham wins parliament seat
A by-election victory paves the way for Burnham to challenge PM Keir Starmer's leadership. But Starmer says, "I'm not going to walk away."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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