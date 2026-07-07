Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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07.07.2026 15:31:20
UK: Nigel Farage resigns as MP, to run again in by-election
Reform UK leader Nigel Farage has stepped down as a member of parliament as scrutiny grows over undeclared financial support.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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