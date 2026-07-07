Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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07.07.2026 21:15:22
UK: Nigel Farage resigns as MP, to run again in by-election
The best way to deal with growing scrutiny over undeclared financial support is to step down ... and stand again. That's the conclusion Reform UK leader Nigel Farage has come to by forcing a by-election.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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