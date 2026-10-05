BASE Aktie
WKN DE: A2PT19 / ISIN: JP3835260005
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05.10.2026 16:11:27
UK: US government questions bail for Fairford base suspects
The US government sees "the hand of a foreign actor" in the security scare at RAF Fairford, a hub for US heavy bombers in Europe. Donald Trump criticized the suspects being released on bail amid ongoing investigations.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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