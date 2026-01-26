Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
26.01.2026 10:00:10
UK AI start-up Synthesia hits $4bn valuation
London-based maker of realistic avatars secures $200mn in new fundingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!