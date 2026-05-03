Green Aktie
WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031
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03.05.2026 11:11:07
UK airlines given green light to cancel or consolidate flights to conserve jet fuel
Carriers examining which flights can be cancelled with least disruption under plans to avoid summer travel chaosUK airlines will be able to cancel or consolidate flights this summer under new plans to conserve jet fuel as the war in the Middle East continues to disrupt supplies.The measures are being taken to avoid major disruption as Britons jet off on their summer holidays. Airlines are looking carefully at their timetables to see which flights can be cancelled in advance and cause the least delays. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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