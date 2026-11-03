DRAFT Aktie
WKN DE: A2P353 / ISIN: JP3639350002
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03.11.2026 03:11:13
UK and EU agree draft deal to scrap Brexit red tape over food exports
The food deal, ahead of a UK-EU summit later this month, is the most significant part of the so-called Brexit reset agreed so far.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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