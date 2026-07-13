Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
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13.07.2026 16:00:05
UK and Switzerland to loosen visa restrictions as part of services trade deal
Agreement will also enable British travellers to use automated passport gates at Swiss airportsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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