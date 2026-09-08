Settlements Aktie
ISIN: BE0974261902
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08.09.2026 15:55:26
UK announces trade sanctions on Israeli settlements in occupied West Bank
Foreign Secretary Ed Miliband said the measures were in response to what he called "settler terrorism" in the occupied territories. The measures are part of the UK's efforts to support a two-state solution.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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