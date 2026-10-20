Sea Aktie
WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005
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21.10.2026 00:31:15
UK approves development of Jackdaw gasfield in North Sea
Ministers to give go-ahead on Wednesday to the project about 150 miles east of AberdeenWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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