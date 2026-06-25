Crédit Agricole Aktie

Crédit Agricole für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072

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25.06.2026 15:52:37

UK arm of Crédit Agricole to pay £32mn to clients of WealthTek

CACEIS UK, the sub-custodian bank for the collapsed wealth manager, comes to agreement with FCAWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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