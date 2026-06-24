LEGAL CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PAFS / ISIN: JP3969250004
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24.06.2026 14:39:57
UK banks defeat watchdog in legal battle over historic loan complaints
High Court rules that Financial Ombudsman Service unlawfully allowed consumers to challenge terms beyond 6-year limitWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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