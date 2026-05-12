Hit Aktie

Hit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002

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12.05.2026 14:20:06

UK borrowing costs hit highest for 18 years as uncertainty over PM continues

The possibility of a change of leadership in the UK has unsettled some investors and sent bond yields higher.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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