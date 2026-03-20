Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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20.03.2026 11:22:49
UK borrowing costs hit highest level since 2008 amid inflation shock
Ten-year gilt yields rise to 4.94% as borrowing numbers add to concerns over energy-driven inflation shockWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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