Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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20.03.2026 11:22:49
UK borrowing costs reach highest level since 2008 as economic hit from war mounts
Ten-year gilt yields rise to 4.94% as borrowing numbers add to concerns over energy-driven inflation shockWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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