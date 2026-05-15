RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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15.05.2026 10:48:07
UK borrowing costs rise and pound falls as leadership drama continues
Analysts say the moves have been fuelled by concerns a Burnham-led government would increase government borrowing.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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