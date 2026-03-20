Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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20.03.2026 08:34:31
UK borrowing overshot in February before Middle East turmoil
Higher than expected £14.3bn figure comes as war threatens to hit outlook for public financesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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