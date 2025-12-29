CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
|
29.12.2025 16:31:19
UK boxer Anthony Joshua injured in car crash in Nigeria
The former Olympic champion was in a car that was involved in an accident in Nigeria. Joshua will face countryman Tyson Fury in 2026.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!