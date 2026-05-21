Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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21.05.2026 10:44:26
UK business activity fell for first time in more than a year in May
PMI figures reflect domestic political uncertainty adding to fallout from the Middle East warWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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