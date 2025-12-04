Pace a Aktie
ISIN: KYG6865N1299
|
04.12.2025 12:39:05
UK businesses cut jobs at fastest pace since 2021 while builders report steep downturn
BoE survey and S&P Global data point to impact of Budget uncertainty on headcount and activityWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!